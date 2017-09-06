Mustafa Sarıgül belediye başkanlığına hazırlanıyor

Şişli Belediyesi eski başkanı Mustafa Sarıgül'ü Karadeniz ziyaretinde silahlı magandaların havaya ateş açarak karşılaması büyük tepki çekti. Tüm uyarılara ve yaşanan olaylara rağmen yaşanan bu görüntüleri ise Sarıgül'ün alkışlayarak ve gülerek izlemesi dikkat çekti.



Sarıgül'ün magandaları alkışlamasının görüntülerinin Ömür Varol'la Beyaz Gazete programında yayınlanmasının ardından Sarıgül canlı yayına bağlandı.



'BU GÖRÜNTÜLER BEN DE SON DERECE ÜZÜLDÜM'



Ömür Varol'a duyarlılığından dolayı teşekkür eden Sarıgül, 'Çok haklısın. Ben yaşamım boyunca silahlar gitsin barış diyen bir kardeşinim. Orada bu görüntü var ama daha sonra ben oradaki yurttaşlara 'Sakın böyle birşey yapmayın, bu doğru bir şey değil. Allah korusun bir kaza olabilir' dedim. Anadolu'da silah atmak bir sevgi gösterisidir, bir töredir ama artık bunların sona ermesi lazım. Çünkü nahoş olaylar olabiliyor. İnanın ki bu görüntülere ben de son derece üzüldüm' şeklinde konuştu.



'BU SİZLERİN VE KANALINIZIN NE KADAR DUYARLI OLDUĞUNU GÖSTERİYOR'



Bunun üzerine Ömür Varol, 'Peki uyarı görüntüleriniz neden ortada yok?' diye sordu.



'Onlar yok ama bulup gönderebiliriz' yanıtını veren Sarıgül, 'Ben gerçekten bu duyarlılığınıza çok teşekkür ediyorum. Ne kadar güzle bir davranış ve arar aramaz beni canlı yayına bağlamanız da sizlerin ve kanalınızın ne kadar duyarlı olduğunu gösteriyor. Görüşlerinize aynen katılıyorum. Silahlar gitmeli ve barış gelmeli ve hiçbir yerde silahlı karşılama asla ve asla olmaması lazım' ifadelerini kullandı.



YENİDEN ADAY OLACAK MI?



Ömür Varol, Mustafa Sarıgül'e yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığın'na ya da Şişli' Belediye başkanlığına aday olacağı iddialarını da sordu.



'Ben çalışmalarıma devam ediyorum' diyen Sarıgül, 'Allah'ımın bana verdiği gücü hiçbir siyasi parti farkı gözetmeden bütün yurttaşlarımla buluşuyorum. Ben yaptığım çalışmaları bir yere gelmek için yapmıyorum. Yurttaşlarımın takdiri, gelecekte yurttaşlarım beni nerede görmek isterlerse onun çalışmalarını yapıyoruz' diye konuştu. Kaynak : Beyaz Gazete Özel