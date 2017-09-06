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Manisa'da 112'ye asılsız ihbarda bulunan asker tutuklandı

Manisa’da 6’ıncı Komando Eğitim Alay Komutanlığındaki bir er, 112 Acil Komuta Merkezini arayarak "Emniyete bol bol ambulans gönderin" şeklinde asılsız ihbar yapınca tutuklandı.

3. Sayfa / 06 Eylül 2017 Çarşamba 21:20
Manisa'da 112'ye asılsız ihbarda bulunan asker tutuklandı

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde Kırkağaç 6’ıncı Komando Eğitim Alay Komutanlığında H.M.C adlı acemi er 5 arkadaşıyla birlikte 1 Eylül günü 112 Acil Komuta Merkezi’ni arayarak "Emniyete bol bol ambulans gönderin. Hemen harekete geçin. Yoksa patlayacak" şeklinde asılsız ihbarda bulundu. Cep telefonundan merkezi aradığı öğrenilen H.M.C.’nin ihbarı üzerine jandarma ve polis alarma geçerken ekiplerin yaptığı çalışmalarda herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. İhbarı yapan kişinin tespiti için çalışma başlatan polis ekipleri ihbarın 6’ıncı Komando Eğitim Alay Komutanlığı’ndaki acemi er H.M.C. tarafından yapıldığını tespit etti. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, askeriye giderek H.M.C. ve 5 arkadaşı gözaltı alındı. Adliyeye sevk edilen 6 acemi erden savcılıktaki ifadelerin ardından 5 er serbest bırakırken, ihbarı yapan H.M.C, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kaynak : İHA

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