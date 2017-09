Mahkeme başkanından darbeci sanığa 'Haddini bil' uyarısı

Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yoklamayla başlayan duruşmada Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ, savunması sırasında, 'yakalandığı zaman alçakça muameleye maruz kaldığını' söyleyen astsubay Selman Çankaya'yı "Kimseye hakaret etme hakkın yok. Haddini bil" diyerek sert şekilde uyardı.



15 Temmuz darbe girişimi sırasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele saldırı düzenleyen Özel Kuvvetler ve Muharebe Arama Kurtarma (MAK) timlerinde görevli, 1'i firari 37 darbeci askerin de aralarında bulunduğu 43'ü tutuklu 47 sanığın yargılanmasına Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün devam edildi. Bayram tatilinin ardından duruşmalara tekrar başlandı.



HİÇBİR ŞEY SORGULAMADIM



Yoklamayla başlayan duruşmanın ardından, MAK timinde görevli Astsubay Selman Çankaya, 15 Temmuz akşam saatlerinde Binbaşı Taner Berber'in kendilerini göreve çağırdığını ve üst düzey terör örgütü liderini alacaklarını söylediğini anlattı. 15 Temmuz öncesi düğün hazırlığı yaptığını belirten sanık Çankaya, "Düğünüm için İzmir'deki evimin eşyalarını yerleştiriyordum. Görev yoğunluğu nedeniyle izin istedim ve beklemem söylendi. 15 Temmuz günü mesaiden ayrıldıktan sonra eşim ile kayınvalidemi Malatya'ya gönderdim. Taner Berber komutanım görev olduğunu söyledi. Depoya gittim ve hazırlık yapmaya başladık. Görevin hassasiyeti nedeniyle telefonlarımız toplatıldı, sonra geri dağıtıldı. Taner komutanım, terör örgütü üyesini alacağımızı, isteyen kişilerin gelmeyeceğini söyledi. Ucunda şehitlik mertebesi olduğu için görevi kabul ettim. Şükrü Seymen tarafından bir hava fotoğrafı gösterildi. Toplu olarak bulunan ekipten uzaktım. Görev ile ilgili farklı bir şey duymadım. Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ülke yönetimine el koyduğunu, sıkıyönetim ilan edildiğini söyledi. Hayatım boyunca darbe görmedim. Bu yüzden hiçbir şey sorgulamadım" dedi.



TELEVİZYONDAN AĞLAYARAK OLANLARI İZLEDİM



Astsubay Çankaya, darbeye katılmadığını ileri sürerek, savunmasını şöyle sürdürdü:



"Darbe yapılacağından habersizdim. Aşık olduğum mesleğimden ihraç edildim ve hain ilan edildim. Aklımın almadığı şeyler ile suçlanıyorum. O gece ülkede olan şeylerden haberim olmadı. Depo önünde beklerken görev yerinin değiştiği söylendi. Gökhan Paşa helikoptere ateş geldiği takdirde karşılık vermemizi istedi. Darbe açıklamasından sonra eşim ve kayınvalidem için endişeleniyordum. Gökhan Paşa telefonlarımızı kapalı tutmamız konusunda uyardı. Karanlık bir yere geçerek eşimi aradım. HTS kayıtlarında mevcut. Normal bir yolculuk yaparak Marmaris'e geldik. Ateş ettiğim iddia edildi. Ancak, balistik incelemeler ile her şey benim lehime sonuçlandı. Aşağıdaki ekibi himaye etmedik. Ortada bir şeylerin ters gittiğini anlayıp, biran önce oradan uzaklaşıp eve gitmek istedim. Deponun açılmasının ardından eşyalarımı alıp eve gittim. Televizyondan ağlayarak olanları izledim. Teslim olmam gerektiğini düşündüm. Nevşehir'den gelen babama olayları anlattım. İzmir Çiğli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim oldum. Bu aşamadan sonra alçakça muamelelere maruz kaldım. Zekeriya Kuzu'nun imam ve altındaki adamı olduğumu orada öğrendim."



MAHKEME BAŞKANI UYARDI



Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ ise, Çankaya'nın savunması sırasında araya girerek, "Kimseye hakaret etme hakkın yok. Seni ikinci kez uyarıyorum. Böyle yaparsan savunmanı keseceğim. Eleştirebilirsin ama hakaret edemezsin. Söylediklerine dikkat et. Duruşma salonundaki her şey bizi ilgilendiriyor, haddini bil" uyarısında bulundu.

DARBECİ ASKER DURUŞMADAN ATILDI



Duruşmaya öğle arasından sonra devam edilirken, darbe girişimi öncesi MAK Timi'nde görevli olan astsubay Selman Çankaya, savunması da kaldığı yerden devam etti. Çankaya, "Sürekli taleplerimiz reddediliyor. Basit bir boşanma davası bile yıllarca sürerken bizim davamız 5 ayda neredeyse sonuçlanacak" dedi.



Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ ise, "Her şey nizamlı bir şekilde devam ediyor. Boşanma davası 1 yıl sürmüyor. Gökhan Şahin Sönmezateş ise tek celsede boşanıyor. Esas hakkında savunma için oradasın" dedi.



Baştoğ, oturduğu yerden kalkarak, "Bütün taleplerimizi reddediyorsunuz" diyen sanıklardan Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görevli yüzbaşı Ergün Şahin'i, söz verilmeden konuştuğu gerekçesiyle duruşmadan attı. Jandarma tarafından salondan çıkartılan Şahin, "Yaptığınız bizim haklığımızı gösteriyor" diye bağırdı.



Yüzbaşı Şahin'in, karar duruşmasına kadar devam edecek diğer celselere alınmamasına karar verildi. Kaynak : DHA