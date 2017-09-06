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İstanbul'da okul bahçesindeki kavgayla ilgili yeni gelişme

Ümraniye'deki Fatih İlkokulu'nda 1 kişinin öldüğü 2 kişinin yaralandığı servisçilerin çatışmasına ilişkin 7 kişi gözaltına alındı. Silahlı kavga güvenlik kameralarına yansıdı.

3. Sayfa / 06 Eylül 2017 Çarşamba 12:03
İstanbul'da okul bahçesindeki kavgayla ilgili yeni gelişme
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Ümraniye'deki Fatih İlkokulu'nda 1 kişinin öldüğü 2 kişinin yaralandığı servisçilerin çatışmasına ilişkin 7 kişi gözaltına alındı. 7 kişiden 2'si hastanede polis gözetiminde bulunuyor.

Firari olan 4 kişi aranıyor. Firarda olan şüphelilerden birinin 'çocuk istismarı' suçundan poliste kaydı olduğu belirtildi. Bu kişinin şirket yetkililerinden biri olduğu öğrenildi.

O ANLAR KAMERADA

Kavga anlarına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde okula bir araç giriyor. Daha sonra kavgada yaralanan bir kişinin yerde yattığı görülüyor. Ardından yaralı şahıs taksiyle hastaneye götürülüyor.Bu sırada diğer şahısların ellerindeki silahları beline koydukları görülüyor.


PolisSilahlı KavgaKamera


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