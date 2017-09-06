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CHP, Ümit Boyner'in adaylığını yalanlamadı

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, siyasette her şeyin olabileceğini ifade ederek Ümit Boyner'in adaylığına yeşil ışık yaktı.

Siyaset / 06 Eylül 2017 Çarşamba 10:23
CHP, Ümit Boyner'in adaylığını yalanlamadı

CHP, 2019 yılında yapılacak seçimler için hazırlıklara başladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mevcut 6 büyükşehir belediyesi sayısını en az 13'e çıkarmak için partililere talimat verdi.

İSTANBUL ADAYI ÜMİT BOYNER Mİ

Bu kapsamda çalışmalara devam eden CHP'de Ümit Boyner'in adı öne çıktı.

İstanbul adaylığı için hazırlandığı ifade edilen Ümit Boyner ismi, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'a soruldu.

CHP YALANLAMADI

'Siyasette her şey olabilir, hiçbir şey imkansız değiildir. Bütün adayların İstanbul'da bir karşılığı var.' diyen Altay, Ümit Boyner'in adaylığına yeşil ışık yaktı.

ÖNCE İSTANBUL SONRA TÜRKİYE

AK Parti iktidarını önce İstanbul'da yıkacaklarını savunan Engin Altay, ardından tüm Türkiye'de AK Parti iktidarına son vereceklerini söyledi.


CHP'de yerel seçime hazırlığı

Büyükşehir BelediyesiKemal KılıçdaroğluEngin AltayÜmit BoynerGrup Başkanvekili


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