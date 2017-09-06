USD (Alış - Satış) : 3,44 - 3,45 EURO (Alış - Satış) : 4,10 - 4,11

Akın Öztürk'ün damadı hakim karşısında

FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü’ndeki eylemlere ilişkin açılan davada Akın Öztürk’ün damadı eski Yarbay Hakan Karakuş savunma yaptı.

Güncel / 06 Eylül 2017 Çarşamba 18:13
Akın Öztürk'ün damadı hakim karşısında

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 sanık hakkında açılan dava Kurban Bayramı tatilinin ardından yeniden görülmeye devam ediyor. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Sincan Cezaevi Kampüsü'ndeki duruşma salonunda görülen davaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, taraf avukatları ve müştekiler katıldı.

Duruşmada ikisi de aynı dosyada sanık sıfatıyla yer alan Hava Kuvvetleri eski Komutanı Akın Öztürk'ün damadı, pilot eski Yarbay Hakan Karakuş'un savunmasına geçildi. Karakuş, tıpkın diğer sanıklarda olduğu gibi iddianamede yer alan üzerine atılı hiçbir suçu kabul etmediğini beyan etti.

Karakuş, 'Gözaltına alındıkta sonra, polis ve savcılığa verdiğim ifadede bana kayınpederim Akın Öztürk'ün darbeyi sivillerle planladığı ve askeri kanadın bir numarası olduğu söylenmem istendi. Bunu kabul etmeyince de işkence gördüm' iddiasında bulundu.

Karakuş'un savunması devam ediyor.

Kaynak : İHA

15 Temmuz Darbesi15 Temmuz Darbe GirişimiFetö Terör ÖrgütüAkın Öztürk


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

AVRUPA’NIN BAŞ BELASI ALMANYA!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

VAY UYANIK GAZETECİ VAY!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

HEDONİZM ÇARKI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı