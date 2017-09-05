Merkel’e domatesli saldırı

Merkel konuştuğu sırada, kalabalıktan 2 domates atıldı. Domateslerden biri başbakanın sağ bacağına isabet ederken diğer miting sunucusuna da domates isabet etti. Saldırı sonucu, sahnedekilerin elbiselerinin kirlendiği belirtildi.



Merkel domatesli saldırıya rağmen konuşmasına devam etti. Polis, saldırganları yakalayamadı. Polisten yapılan açıklamada, saldırı gerçekleştirenlerin 2 kişi olduğu belirtildi.





