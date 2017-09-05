Meral Akşener'in imla hataları ile dolu açıklaması şoke etti

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Ömür Varol'la Beyaz Gazete programında Meral Akşener'in twitter'dan yaptığı imla hataları ile dolu açıklaması masaya yatırıldı.



'Meral Akşener bir siyasi lider ama de'leri da'ları ayırmayı bilmiyor' diyen Ömür Varol, 'Bir siyasi liderse bilecek, herkese örnek olacak' dedi. Varol şöyle devam etti:





'İmla hatalarıyla dolu açıklama. Ben şimdi sana nasıl güvenip oy vereceğim. Daha de'leri da'ları ayırmayı bilmezsen sevgili sayın Meral Akşener. Açıklamanın imla hatalarıyla dolu olması ciddi eksi puan. Sen milliyetçilikten bahsedeceksin, Türklük üzerinden yürüyeceksin sonra Türkçe'yi doğru kullanmayacaksın. Olmaz, dil çok önemli.' Kaynak : Beyaz Gazete Özel