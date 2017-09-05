Firari FETÖ'cülere tanınan süre doldu

Yurt dışına kaçan FETÖ'cülere, Türkiye'ye dönmeleri için tanınan 3 aylık süre sona erdi.



Geçtiğimiz yılın Ekim ayında uygulamaya ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Onlar kaçacak, biz kovalayacağız dedik. Nereye kaçarlarsa kaçsınlar, şimdi kaçtıkları yerin vatandaşı olsunlar. Artık onlar bu milletin vatandaşı olarak anılmayacak' demişti.



2 Ocak 2017'de yapılan Bakanlar Kurulu ile, firari FETÖ'cüler hakkında vatandaşlıktan çıkarılmaları yönünde karar alınmıştı. Önümüzdeki Bakanlar Kurulu'nda, sürenin dolması nedeniyle bu konunun değerlendirilmesi bekleniyor.



Vatandaşlıktan çıkarılacak 39 FETÖ'cü



FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, eski Zaman gazetesi genel yayın yönetmeni Ekrem Dumanlı, Emre Uslu, eski savcılar Muammer Akkaş, Celal Kara, Zekeriya Öz, eski İstanbul Başsavcıvekili Fikret Seçen, Akın İpek, Ali Özdoğan, Serhat Demir, Enes Çiğci, Önder Aytaç, Tuncay Opçin, Adem Yavuz Arslan, Hakan Aslan, Ali Çelik, Osman Hilmi, Rıdvan Akovalı, Murat Karabulut, Ahmet Can, Süleyman Uysal, Nadir Ürkmeztürk, Ahmet Şahinalp, Abdülletif Tapkan, Mehmet Hanefi Sözen, Bekir Baz, Cansun Sarıyıldız, Sıtkı Baş, Ahmet Kirmiç, Ahmet Kara, Oğuz Mumcu, Cemil Koca, Barbaros Kocakurt, Sadık Kesmeci, İrfan Yılmaz, İsmet Aksoy, Mustafa Yeşil ve Naci Tosun.