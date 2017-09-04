Samsun'un Atakum ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu biri çocuk 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.



İsmail Yavuz idaresindeki 48 L 5076 plakalı otomobil, İncesu mevkisinde kavşaktan yola çıkan Halit Çakıroğlu'nun kullandığı 34 DK 4317 plakalı otomobille çarpıştı.



Çarpışmanın etkisiyle refüj ve aydınlatma direğine çarparak duran Yavuz yönetimindeki otomobilde bulunan 4'ü çocuk 8 kişi yaralandı.



Sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan yaralılardan Baran Yavuz isimli çocuk ile Duran Yaman müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



İsmail, Kamile, Ahmet Can, Ayaz ve Nuran Yavuz ile Serpil Yaman'ın tedavisi sürüyor. Kaynak : AA