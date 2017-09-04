CHP'de kriz büyüyor! Deniz Baykal kovuldu mu?

CHP'nin Çanakkale'deki skandallarının ardı arkası kesilmiyor. Partililerin bira içmesine destek veren Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu'nun bir skandala daha imza attığı ortaya çıktı. Erdoğdu, en ön sırada oturan Deniz Baykal'ı "Milletvekilleri arkada oturacak" diyerek Baykal'ı oturduğu koltuktan kaldırdığı ortaya çıktı. Erdoğdu'nun bu tutumuna birçok partili tepki gösterdi. Yurt Gazetesi'nden Süleyman Kılıç isim vermeden Erdoğdu'yu yerden yere vurdu.



Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan İstanbul'a gerçekleştirdiği 'Adalet' yürüyüşünün ardından Çanakkale'de yapılan kurultayda skandallar bir biri ardına patlıyor. Çanakkale'de içki içilmesini savunup "içki günah değil sosyal aktivite" diyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu'nun ikinci bir skandala imza attığı ortaya çıktı.



"BAYKAL'I ARKA SIRAYA GÖNDERDİ"



Çalıştay için hazırlanan yerde ilk sırada oturan CHP'nin eski liderinin yanına gelen Erdoğdu, önce sessiz bir şekilde arka sırada bulunan koltuğa oturmasını istedi. Baykal'ın "Anlayamadım?" şeklinde verdiği cevap üzerine sesini yükselten Erdoğdu, "Burada MYK üyeleri oturacak. Milletvekilleri arka koltukta oturuyor. Sizin de arkada oturmanız gerekiyor" dedi. CHP'ye uzun yıllardır liderlik yapan Baykal, kendisine yapılan bu nezaketsizliğe herhangi bir cevap vermeden arka koltuğa oturdu. O sırada bazı isimler Erdoğdu'ya tepki gösterdi.



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