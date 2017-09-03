USD (Alış - Satış) : 3,44 - 3,45 EURO (Alış - Satış) : 4,14 - 4,15

FETÖ üyesi barda eğlenirken yakalandı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde FETÖ/PDY soruşturmasında hakkında yakalama kararı bulunan şahıs, barlar sokağında yakalandı.

3. Sayfa / 03 Eylül 2017 Pazar 19:46
FETÖ üyesi barda eğlenirken yakalandı
Video için tıklayın

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Gümbet Barlar Sokağı üzerindeki eğlence mekanlarında yaptığı uygulama esnasında GBT kontrolü sonucu hakkında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında arama-yakalama kararı bulunan bir şahsı gözaltına alındı.

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan zanlı, hastanedeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Şahsın KHK ile meslekten çıkartılan, Bylock kullanıcısı eski bir kamu çalışanı olduğu öğrenildi. B.A. adli makamlarca tutuklanarak Muğla E Tipi Cezaevine gönderildi. Kaynak : İHA

Barlar SokağıEmniyet MüdürlüğüBylockKamu ÇalışanıGümbet


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

AVRUPA’NIN BAŞ BELASI ALMANYA!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

VAY UYANIK GAZETECİ VAY!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

HEDONİZM ÇARKI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı