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Cumhuriyet Myanmarlı tecavüzcülerin sesi oldu...

Myanmar ordusundan bir albayın Arakan'da Müslüman kadınlara tecavüz ve işkence gerçeğini yalanlamaya kalkışması tepkilere yol açarken, Cumhuriyet gazetesinin haberi sunuş biçimi büyük tepki çekti. Yaşananlara 'iddia' diyen Cumhuriyet, açıklamayı 'cevap' niteliğiyle paylaştı.

Güncel / 13 Eylül 2017 Çarşamba 00:02
Cumhuriyet Myanmarlı tecavüzcülerin sesi oldu...

Myanmar ordusunun silahlı militanlarla mücadele yalanıyla Arakan'da Müslümanlara yönelik saldırılarında 25 Ağustos'tan bu yana binlerce sivil hayatını kaybetti. Myanmar yönetiminin bölgeye giriş çıkışlara izin vermemesi nedeniyle ölen sivil sayısı tam olarak tespit edilemiyor.

SOYKIRIM ACISINI KÖRÜKLEDİ

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) bu yılın başında yayınladığı raporda, Arakanlı kadın ve kız çocuklarının askerler tarafından tecavüze uğradığı ifade ediliyor. Bu kapsamda Cumhuriyet'in Independent'a dayandırdığı haberin sunum biçimi ise büyük tepki çekti.

Myanmarlı bir albayın suçlamalar karşısında yaptığı "Şu kadınlara bakın, kim onlara tecavüz etmek ister?" açıklamasını paylaşan Cumhuriyet büyük bir insanlık ayıbına neden oldu.


MyanmarCumhuriyet


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