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TSK'dan SİHA açıklaması

Genelkurmay Başkanlığından, "TSK'nın bugüne kadar hiçbir vatandaşa yönelik zarar verecek uygulama içinde olmadığı, Hakkari Oğulköy kırsalında SİHA ile icra edilen operasyonda da aynı esas ve usullerin kullanıldığı" bildirildi.

Güncel / 12 Eylül 2017 Salı 19:32
TSK'dan SİHA açıklaması

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, 'Türk Silahlı Kuvvetleri bugüne kadar hiçbir sivil, masum vatandaşımıza yönelik zarar verecek uygulama içinde olmamıştır. 31 Ağustos 2017 tarihinde Hakkari Oğulköy kırsalında SİHA ile icra edilen operasyonda da aynı esas ve usuller kullanılmıştır.' ifadelerine yer verildi.

'Bin 853 terörist etkisiz hale getirildi'

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

'İcra edilen faaliyetler kapsamında, 1 Ocak-10 Eylül 2017 tarihleri arasında insansız hava aracı/insanlı keşif uçağı (İHA/İKU) destekli toplam 562 kara ve hava operasyonu gerçekleştirilmiştir. Bu operasyonlar neticesinde yurt içinde 986, sınır ötesinde 867 terörist olmak üzere toplam bin 853 terörist etkisiz hale getirilmiştir. İcra edilen operasyonlarda toplam 887 sığınak, barınak imha edilmiş, bin 105 mayın/EYP, bin 943 değişik tipte silah ve 638 bin 462 muhtelif cins ve çapta mühimmat ele geçirilmiştir.'

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