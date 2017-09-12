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Perakende satış düşüşte

Perakende satış hacmi, temmuzda önceki aya göre yüzde 1,3 düşüş gösterdi.

Ekonomi / 12 Eylül 2017 Salı 10:16
Perakende satış düşüşte

Perakende satış hacmi, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 1,3 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bu yılın temmuz ayına ilişkin perakende satış hacim endeksini açıkladı.

Buna göre, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi temmuzda bir önceki aya göre yüzde 1,3 geriledi.

Söz konusu ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 1,8, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 2,3 azalırken, otomotiv yakıtı satışları yüzde 1,2 arttı.

Gıda dışı sektörlerin bir önceki aya göre değişimi incelendiğinde, bilgisayar, kitap ve iletişim aygıtları satışları yüzde 5,1, elektrikli eşya ve mobilya satışları yüzde 3,9, tekstil, giyim ve ayakkabı satışları yüzde 1,3 azalırken, tıbbi ürünler ve kozmetik satışları yüzde 0,3, posta veya internet üzerinden satışlar yüzde 3,9 artış kaydetti.

Takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi temmuzda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,6 arttı. Aynı ayda gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 4,8, otomotiv yakıtı satışları yüzde 2,9 artarken, gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 1,3 geriledi.

Gıda dışı sektörlerin geçen yılın aynı ayına göre değişimi incelendiğinde, bilgisayar, kitap ve iletişim aygıtları satışları yüzde 5, tekstil, giyim ve ayakkabı satışları yüzde 19,9, posta veya internet üzerinden satışlar yüzde 4,3 yükseldi. Elektrikli eşya ve mobilya satışları yüzde 8,6, tıbbi ürünler ve kozmetik satışları yüzde 4,9 düşüş gösterdi

- Perakende ciro geriledi

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro temmuzda bir önceki aya göre yüzde 0,8 azaldı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 1,8, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 1,6 azalırken, otomotiv yakıtı satışları yüzde 2,1 artışla kayıtlara geçti.

Takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,2 arttı. Gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 9,2, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 13, otomotiv yakıtı satışları yüzde 18,9 yükseldi. Kaynak : AA

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