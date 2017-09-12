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Onur Özbizerdik 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

Yeraltı dünyasının ünlü ismi Dündar Kılıç’ın torunu Alaattin Çakıcı’nın üvey oğlu Onur Özbizerdik, Ulus’ta bir eğlence mekanına silahla ateş açtığı iddiasıyla yargılandığı davada 2 yıl 6 ay hapse çarptırıldı.

3. Sayfa / 12 Eylül 2017 Salı 11:06
Onur Özbizerdik 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

İstanbul Ulus'ta bir eğlence mekanına silahla ateş açtığı iddiasıyla 6 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan yeraltı dünyasının ünlü ismi Dündar Kılıç'ın torunu Alaattin Çakıcı'nın üvey oğlu Onur Özbizerdik hakkındaki davada karar açıklandı.

İstanbul 8'inci Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Özbizerdik ve avukatları katılmazken, olay anında mekanda bulunan bir kişi tanık olarak dinlendi.

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Özbizerdik'i ”Ruhsatsız silah bulundurmak” suçundan 10 ay, “Genel güvenliği tehlikeye sokmak” suçundan ise 1 yıl 8 ay olmak üzere toplamda 2 yıl 6 ay hapse mahkum etti.

OLAYIN GEÇMİŞİ

İddiaya göre, Onur Özbizerdik, İstanbul Ulus'ta 12 Mart 2017 gecesi lüks bir mekanda geç saatlere kadar eğlenmiş, çıkışta arabadan inmeden mekana doğru ateş etmeye başlamış ve daha sonra silahı bırakıp kaçmıştı. Özbizerdik olayın ardından gözaltına alınmış ve çıkarıldığı mahkemece 13 Mart 2017'de tutuklanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede 'korku, kaygı veya panik yaratacak tarzda silahla ateş etme' ve 'ruhsatsız silah bulundurmak' suçlarından 1 yıl 6 aydan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen Özbizerdik'in yargılandığı mahkemece 3 Mayıs 2017 tarihinde ise tahliyesine karar verilmişti. Onur Özbizerdik'in benzer suçlardan yargılandığı diğer davalar ise sürüyor.


Kaynak : İHA

CumhuriyetOnur Özbizerdik


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