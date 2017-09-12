CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oğlu Kerem Kılıçdaroğlu Sivas'ta askerlik yapacak.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kerem Kılıçdaroğlu'nun askerlik yapacağı ili açıkladı.
SİVAS'TA ASKERLİK YAPACAK
İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtlayan CHP Lideri, oğlunun Sivas'ta askerlik yapacağını söyledi.
YARIN TESLİM OLUYOR
Kılıçdaroğlu, oğlunun yarın birliğine teslim olacağını da sözlerine ekledi.
Kerem Kılıçdaroğlu'nun askerlik yapacağı il belli oldu
ODTÜ'DE DERS VERİYORDU
Kerem Kılıçdaroğlu, ODTÜ'de Sosyal Bilimler Enstitüsü Asya Çalışmaları alanında yüksek lisans öğrencilerine part-time ders vermeye başlamıştı.