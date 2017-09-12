CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kerem Kılıçdaroğlu'nun askerlik yapacağı ili açıkladı.



SİVAS'TA ASKERLİK YAPACAK



İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtlayan CHP Lideri, oğlunun Sivas'ta askerlik yapacağını söyledi.







YARIN TESLİM OLUYOR



Kılıçdaroğlu, oğlunun yarın birliğine teslim olacağını da sözlerine ekledi.



Kerem Kılıçdaroğlu'nun askerlik yapacağı il belli oldu



ODTÜ'DE DERS VERİYORDU



Kerem Kılıçdaroğlu, ODTÜ'de Sosyal Bilimler Enstitüsü Asya Çalışmaları alanında yüksek lisans öğrencilerine part-time ders vermeye başlamıştı.