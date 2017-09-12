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Kerem Kılıçdaroğlu'nun askerlik yapacağı il belli oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oğlu Kerem Kılıçdaroğlu Sivas'ta askerlik yapacak.

Güncel / 12 Eylül 2017 Salı 10:06
Kerem Kılıçdaroğlu'nun askerlik yapacağı il belli oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kerem Kılıçdaroğlu'nun askerlik yapacağı ili açıkladı.

SİVAS'TA ASKERLİK YAPACAK

İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtlayan CHP Lideri, oğlunun Sivas'ta askerlik yapacağını söyledi.



YARIN TESLİM OLUYOR

Kılıçdaroğlu, oğlunun yarın birliğine teslim olacağını da sözlerine ekledi.

Kerem Kılıçdaroğlu'nun askerlik yapacağı il belli oldu

ODTÜ'DE DERS VERİYORDU

Kerem Kılıçdaroğlu, ODTÜ'de Sosyal Bilimler Enstitüsü Asya Çalışmaları alanında yüksek lisans öğrencilerine part-time ders vermeye başlamıştı.

Kemal KılıçdaroğluYüksek Lisans


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