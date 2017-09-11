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Katalanlar, sokağa döküldü

Katalonya Ulusal Günü'nde Barselona kentinde gösteri düzenlendi Katalonya Özerk Yönetim Başkanı Puigdemont: 'Referandumun yapılmaması bizim için bir seçenek değil'.

Siyaset / 11 Eylül 2017 Pazartesi 20:24
Katalanlar, sokağa döküldü

İspanya'nın doğusundaki Katalonya özerk yönetiminin her yıl 11 Eylül'de kutladığı 'Katalonya Ulusal Günü' (Diada) bu yıl da bağımsızlık yanlısı gösterilere sahne oldu.

Barselona kent merkezinde Katalonya Ulusal Asamblesinin (ANC) düzenlediği gösteriye katılan bağımsızlık yanlıları, sloganlar atarak yürüdü.

Göstericiler, özellikle uluslararası topluma seslerini duyurmak amacıyla hazırladıklarını belirttikleri koreografide 'barış ve özgürlük', 'referandum demokrasidir' ve 'evet' yazıları ile oy sandığının resmedildiği 4 büyük pankartı, kent merkezinde kesişen dört büyük caddede taşıyarak aynı noktada buluşturdu.



Diada dolayısıyla İspanya'daki yabancı basına açıklama yapan Katalonya Özerk Yönetim Başkanı Carles Puigdemont, 'Referandumun yapılmaması bizim için bir seçenek değil.' dedi.

Bağımsızlık referandumunun yasa dışı olmadığını savunan Katalonya Özerk Yönetim Hükümeti Sözcüsü Jordi Turull da 'Bu referandum kimseye karşı değil çünkü barışçıl, demokratik ve kesin bir kararlılık var.' ifadesini kullandı.



Katalonya'da iktidardaki Junts pel Si (Evet için Birlik) ittifakının Katalonya Parlamentosu Grup Sözcüsü Lluis Corominas ise 'Referandumun yapılması için hiçbir geri adım atılmayacak. İspanyol devleti 1 milyon kişiyi hapse atacak değildir. Eğer bunu yaparsa bu diktatörlük olur.' diye konuştu.



Öte yandan Barselona'daki bağımsızlık yanlısı gösteriye ve Katalonya yerel hükümetinin 'referandum gerçekleştirilecek' iddialarına cevap vermeyen İspanya hükümeti, 7 Eylül'de Katalonya Parlamentosunda kabul edilen ve kamuoyunda 'İspanya'dan kopma yasası' olarak adlandırılan 'Cumhuriyetin Kuruluşu ve Hukuki Geçiş' yasasının iptali için Anayasa Mahkemesine itirazını bu sabah yaptı.

Anayasa Mahkemesi 12 üyesiyle yarın TSİ 11.00'de toplanacak. Yüksek Mahkemenin söz konusu yasayı askıya alacağı tahmin ediliyor.

Öte yandan İspanya Başbakanı Mariano Rajoy da sosyal paylaşım sitesinden, 'Tüm Katalanlar için özgürlük, birlikte yaşam ve saygının olduğu bir Diada diliyorum.' mesajını paylaştı.


Kaynak : AA

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