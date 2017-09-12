Erdoğan'dan 'CHP-Danıştay' polemiğine ilk tepki

Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, Adli Yıl resepsiyonunda yaptığı açıklamada, “Biz hâkimler olarak çok az konuşuyoruz. Ama bazen zorunlu durumlarda da yargının genel algısı ve itibarını koruma adına konuşmamız gerekiyor. Şimdi ‘sözde Adalet Yürüyüşü', ‘sözde Adalet Kurultayı'... Kim için adalet, neyin adaletini arıyorsunuz? Yargıyı da töhmet altında bırakıyorsunuz. Biz adalet terazisini çok hassas tutuyoruz. Siz bu söylem ve davranışlarla yargıya güveni zedelerseniz, bundan bütün toplum zarar görür” demesi üzerine CHP ile Danıştay arasında başlayan polemiğe Erdoğan'dan ilk tepki geldi.



BÜTÜN SAMİMİYETİMLE SÖYLÜYORUM...



Erdoğan konu ile ilgili olarak 'Şunu bir defa inanarak, bütün samimiyetimle söyleyeyim: CHP'nin bu yürüyüşü gerçekten “Sözde adalet yürüyüşü”dür. Zira CHP'nin öncelikle adalet kavramını, mefhumunu anlaması lazım. Bunu bir defa bilmiyorlar. Adalet mefhumunu biz partimizi kurarken öyle tahlil ettik, öyle inceledik ki, partimizin adını geldik, Adalet ve Kalkınma Partisi koyduk. Bunu yaparken de biz 42 bin denekle çalıştık. Cezaevinden çıktım, o zaman 42 bin denek üzerinde bu çalışmayı yaptık. Nasıl bir parti? Partinin adı ne olmalı? Bir parti kurulmalı mı? Bu partinin kurucuları arasında kimleri görmek istiyorsunuz? 81 vilayette bunu yaptık. Buradan Adalet ve Kalkınma Partisi çıktı. Logomuz ampul de oradan çıktı. Ampulün yanında kurucu ekip olarak yaptığımız çalışmada, o gördüğünüz 7 tane ışık, o da Türkiye'nin 7 siyasi bölgesini ifade ediyor.' dedi.



'BUNLARDA İCRAATTA ADALET DE YOK'



'Şimdi “Sözde adalet yürüyüşü” ile, Ankara'dan 29 günlük yürüyüşle, sen kalkıp da bir vatandaşın izni olmadan arsasına el koyarsan bunun adaletle izahı olur mu? Oraya gel, karavanını koy, ondan sonra oradan poz ver, şunu yap, bunu yap. Nerede adalet? Öbür taraftan Şişli'de temizlik işçileri ne dediler, adalet arayışına onlar da çıktılar. İzmir'de belediye çalışanları adalet arayışına çıktı. Dolayısıyla o yürüyüş “sözde adalet”. Oysa adalet, sözle olmaz, ancak icraatla olur... Ama bunlarda icraatta adalet de yok.'



BUNLAR HADDİNİ BİLMİYOR! TEŞEKKÜR ETMELERİ LAZIM



'Danıştay Başkanımızın, Yargıtay Başkanımızın, ana muhalefetin söylemlerini yargıya, hukuka adeta müdahale gibi gördüklerini; bundan rahatsız olduklarını düşünüyorum. Muhtemelen bu sebepten dolayı, o yakışıksız söylemler karşısında, bunlara bir hukuk dersi verme noktasına gelmiş olmalılar.. Herhalde Kılıçdaroğlu'nun kalkıp da Zerrin Hanım'a hukuk dersi verecek hali yok. Onların daha çok mürekkep yalaması lazım. Aynı şekilde Yargıtay'a böyle bir şey verecek hali yok. Daha çok mürekkep yalaması lazım. Ama bunlar (Kılıçdaroğlu) tabi haddini bilmiyor. İşte yanında bir hukukçusu var. Görüyorsunuz, öldürülen teröristlerin hakkını savunuyor. Ne hakkı ya? Bunlar terörist. İşte bir tanesi de Kılıçdaroğlu'nun Artvin'de kendisine eylem hazırlığında olan terörist ya... Bak, onu vurdular. Yahu teşekkür etmen lazım senin. Bırak teşekkürü, tam aksine gelip üzerine saldırıyorlar.' Erdoğan'dan Astana açıklaması! 'Her şey olumlu' Erdoğan dünyayı ayağa kaldırdı!