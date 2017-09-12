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Erdoğan'dan Astana açıklaması! 'Her şey olumlu'

Erdoğan, gazetecilerin AB ülkeleri için “Erdoğan size ne yaptı?” dediniz. Sahi, siz ne yaptınız?" sorusuna tek cümlelik öyle bir cevap verdi ki...

Güncel / 12 Eylül 2017 Salı 00:22
Erdoğan'dan Astana açıklaması! 'Her şey olumlu'

Almanya ile süren gerilimle ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bizim Alman halkıyla, Almanlarla hiç bir sorunumuz yok. Almanya'da 3 milyonu aşkın soydaşımız yaşıyor. Orada Almanlarla entegrasyon içerisinde yaşıyorlar. Sorun, Almanya yönetimindeki yetkililerin yanlış tavırlarından kaynaklanıyor. Dolayısıyla yanlış tavırlara son verilmesi lazım. Referandum döneminde neler yaptıklarını gördük. Saldırılar sürdürmeleri halinde, Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak elbette onurumuzdan taviz veremeyiz. Almanya'nın şu anda teröre yataklık yapan bir ülke haline gelmesini normal karşılayamayız. Dediğim gibi bizim Alman halkıyla hiç bir sorunumuz yok. Sadece hatalı tavırlar dolayısıyla, Alman yönetimine kırgınlığımız var. Evet, seçim dönemindeler. Ama, seçimde şu kazanmış, bu kazanmış, bu da bizi pek ilgilendirmiyor. Bu Almanya'nın kendi iç meselesidir.' dedi.

AB'NİN 3 GÜNDEME: RECEP-TAYYİP-ERDOĞAN

Gazetecilerin 'AB'deki kilit ülkelere bakınca onların 3 gündem maddesi var deniliyor: Recep Tayyip Erdoğan...' demesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Yani Recep-Tayyip-Erdoğan...' demesi uçakta gülüşmelere neden oldu.

ERDOĞAN'DAN GÜLDÜREN CEVAP

Daha sonra gazetecilerin 'Evet... Siz AK Parti İl Başkanları toplantısında, “Erdoğan size ne yaptı?” dediniz. Sahi, siz ne yaptınız? Avrupa neye veya hangi diziye reaksiyon gösteriyor sizce?' sorusuna Erdoğan 'Diriliş dizisine' cevabı verince uçakta tekrar gülüşmeler hakim oldu.

Gazetecilerin ısrarla cevap istemesi üzerine ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, '-(Gülerek) Bence yeterli... Her şeyi anlatmıyor mu?' dedi.

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