Trump yönetiminden Yüksek Mahkemeye 'Seyahat Yasağı' başvurusu

ABD Başkanı Donald Trump'ın aldığı seyahat yasağına kısıtlama getiren bölge temyiz mahkemesi kararının uygulanmaması için Yüksek Mahkemeye başvuran Adalet Bakanlığı, Yüksek Mahkeme yargıcı tarafından haklı bulundu.



ABD yönetimi, San Francisco 9. Bölge Temyiz Mahkemesinin geçen hafta aldığı ve yarın yürürlüğe girecek olan kararıyla ilgili son gün başvuruda bulundu.



Adalet Bakanlığı adına başvuruyu yapan Başsavcı Vekili Jeffrey Wall, konuyla ilgili açıklamasında, San Francisco Bölge Temyiz Mahkemesinin aldığı kararın uygulanmasının 'ciddi sorunlara yol açacağını' savundu.



Wall, Yüksek Mahkemeye yaptıkları başvuruyla bölge temyiz mahkemesinin 'Trump'ın, seyahat yasağını kısıtlayan' kararını durdurmasını istediklerini ifade etti.



- Mahkemeden 'geçici durdurma' kararı



Başvuruyu aynı gün inceleyen Yüksek Mahkeme Yargıcı Anthony Kennedy, bakanlığı haklı buldu ve bölge temyiz mahkemesinin kararını geçici olarak durdurdu.



Yüksek Mahkemenin konuyla ilgili ilk duruşmayı 10 Ekim'de yapacağı bildirildi.



ABD Başkanı Trump tarafından geçen mart ayında alınan ancak yargıdan dönen seyahat yasağı, Yüksek Mahkemenin 26 Haziran'daki kısmi onayının ardından uygulanmaya başlanmıştı.



Yüksek Mahkeme, seyahat yasağına 'yakın aile bağı' şartı getirerek kısmen uygulama imkanı sağlamış, daha alt mahkemelerden gelen 'şartın kapsamının genişletilmesi' taleplerini ise reddetmişti.







- 'Yakın aile bağı' tartışması



Hükümet 'yakın aile bağı' şartını kişinin anne, baba, çocuklar, kayınpeder ve kayınvalideden oluşan ailesi olarak yorumlarken, Hawaii'deki bir federal mahkeme, 'yakın aile bağını' birinci derece akrabaları kapsayacak şekilde genişleterek, bu yorumu hükümsüz kılmıştı. Hükümet, federal mahkemenin kararını temyize götürmüştü.



Geçen hafta ise 9. Bölge Temyiz Mahkemesi, Trump yönetiminin getirdiği seyahat yasağının büyükbaba, büyükanne ve kuzen gibi birinci derece akrabaların ABD'deki yakınlarını ziyaret etmelerini engelleyemeyeceği kararını almıştı. Kaynak : AA