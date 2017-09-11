Eski manken canlı yayında sunucuya sinirlendi

Eski manken ve oyuncu Yaşar Alptekin, Beyaz TV'de Tahir Sarıkaya'nın sorularını yanıtladı.



Son günlerde 'Eskiden FETÖ'cüydüm' diyerek tartışılan Alptekin önemli mesajlar verdi.



Tahir Sarıkaya'nın, 'Erotik filmlerden farklı bir hayata geçmeniz AK Parti'den bir beklentiniz olduğu için mi?' sorusuna Alptekin, canlı yayında sinirlenerek şöyle konuştu:



'Buradan herkese çağrıda bulunuyorum. Benim banka hesaplarımı herkes araştırabilir. AK Parti'yi kullanarak ya da dolaylı bir şekilde bir lira hesabıma para geçtiyse Allah benim belamı versin. Şuradan şuraya gitmek nasip olmasın.'



ADNAN HOCA'NIN KEDİCİKLERİNİ Tİ'YE ALDI



Sarıkaya'nın 'Adnan Hocanın kedicikleri İslamı anlatıyorlar, nasıl buluyorsun, görüşlerini izliyor musun?' sorusuna ise, Alptekin 'No Commend' yanıtını verdi.



Bunun üzerine Sarıkaya 'Neden sustunuz? Korkuyormusunuz?' diye sordu. Alptekin de 'ALLAH'tan başka kimseden korkmam, Dünyanın en cesaretli insanı namaz kılmayanlardır' karşılığını verdi.



Alptekin, Sarıkaya'nın 'Peki kediciklerin namaz kılmadığını mı ima ediyorsunuz?' şeklinde sorusuna da 'No commend' yanıtını verdi. Kaynak : Beyaz Gazete Özel