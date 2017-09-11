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Dünya devlerinden art arda Türkiye açıklamaları!

TÜİK'in bugün açıkladığı 2. çeyrek GSYH büyüme rakamları sonrasında dünyanın devasa finans kuruluşları peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Ekonomi / 11 Eylül 2017 Pazartesi 22:13
Dünya devlerinden art arda Türkiye açıklamaları!

Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yakaladığı büyüme oranıyla dünya devlerinin dikkatini çekti. Devasa finans kuruluşları, sıcağı sıcağına Türkiye'ye yönelik büyüme tahminlerini güncelledi.

GOLDMAN SACHS

Goldman Sachs, baz etkisine bağlı güçlü büyümenin 3. çeyrekte de devam etmesinin beklendiğini bildirdi.

3. çeyrekte ekonominin baz etkisinin yardımıyla yıllık bazda yüzde 7,0'a varan bir büyüme gösterebileceğini ifade eden Goldman Sachs, 4. çeyrekte büyümenin yavaşlayacağı beklentisini ve 2017'in tamamı için yüzde 5,0 olan büyüme tahminlerini değiştirmediklerini vurguladı.

2018 tahmini: Goldman Sachs, Kredi Garanti Fonu gibi destekleyici tedbirlerin uzatılması veya ek kamu harcamaları yapılması halinde büyümenin 2018'de yüzde 3,5 olan beklentilerinin üzerine çıkabileceğini de ifade etti.

MORGAN STANLEY

Morgan Stanley, Türkiye için 2017 yılı GSYH büyüme tahminini güçlü kredi büyümesinin etkisiyle ilk 6 ayda yaşanan güçlü büyümenin ardından yüzde 3,3'den yüzde 4,3'e çıkardı.

2018 tahmini: Morgan Stanley, Türkiye ekonomisinin gelecek yıla dair büyüme öngörüsünü ise değiştirmeyerek yüzde 2,8 oranında sabit tuttuğunu bildirdi.

NOMURA

Japon finans kuruluşu Nomura, Türkiye’nin bu yıla ilişkin büyüme tahminin yüzde 4,2’den yüzde 5,5’e yükselttiğini açıkladı.

2018 tahmini: Nomura, 2018'e ilişkin yüzde 3 seviyesindeki büyüme tahminin şimdilik sabit tutulduğu kaydedildi.

JP MORGAN

Amerikalı yatırım bankası J.P. Morgan da, Türkiye’nin bu yıla ilişkin büyüme tahminini yüzde 4,6’dan yüzde 5,3’e yükselttiği açıkladı.

2018 tahmini: JP Morgan, gelecek yıla ilişkin büyüme beklentisini ise değiştirmeyerek yüzde 3,1 seviyesinde tuttu.

Goldman SachsMorgan StanleyTürkiye


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