Amerikalılara polisten uyarı!

Irma Kasırgası, ABD'nin Florida eyaletine ulaştı. Ölüm haberleri gelmeye başladı. Kentler su altında.



1.7 MİLYON KİŞİ ELEKTİRİKSİZ KALDI



ABD tarihinin en büyük tahliyelerine neden olan Irma Kasırgası, Florida eyaletini vurdu. Kasırga 215 km hızla 4. kategoride ABD'ye girdi. Karada bir süre ilerleyen kasırga daha sonra 193 kilometre hıza inerek 3. kategoriye düştü. Hardee County bölgesinde iki kişi öldü. Eyalette 1.7 milyon kişi elektriksiz kaldı.







'IRMA'YA ATEŞ ETMEYİN'



'Irma kasırgasına ateş edin' başlıklı bir Facebook sayfası açılıp 80 bin kişi bunu takibe alınca Pasco County'de polis 'Irma'ya ateş etmeyin. Onu geri çeviremezsiniz ve çok tehlikeli yan etkilere neden olursunuz' uyarısı yaptı.



Sayfayı açan 22 yaşındaki Ryan Edward 'Stres ve sıkıntıdan yaptım ama kontrolümden çıktı' dedi.







KASIRGADAN SONRA 'HORTUM' KABUSU



Miami'deki en büyük endişelerden biri de inşaat alanlarındaki devasa vinçlerdi. Yetkililer, vinçleri sökecek yeterli zaman bulamadıkları için uyarıda bulunurken, dün iki vinç devrildi. Ulusal Meteoroloji Servisi Florida'nın doğusunda altı hortum oluştuğunu bildirdi. Naples ve Marco Adası'nda su yüksekliğinin 4.5 metreye çıkabileceği belirtilirken, vatandaşlardan dakikalar içinde oluşabilecek su baskınlarına dikkat etmeleri istendi. Tampa Körfezi'ndeki Busch Gardens adlı tema parkındaki flamingoların güvenli bölgelere alınması ilginç görüntüler oluşturdu.







50 TÜRK KAYIP İDDİASI



Karayipler'deki St. Martin Adası'nda çalışan yaklaşık 50 Türk'ten haber alınamadığı iddia edildi. Kayıp Türklerden Harun Alp Kavurma'nın kardeşi Güneş Kavurma, 'Son kasırganın ardından irtibat kesildi. Adada yaşayan yaklaşık 50 Türk var. Hiçbir aile haber alamıyor' dedi.

