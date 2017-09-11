USD (Alış - Satış) : 3,40 - 3,40 EURO (Alış - Satış) : 4,08 - 4,09

Akdeniz'e kıyısı olan ülkelerin filmleri Adana'da buluşuyor

Adana Büyükşehir Belediyesi’nce düzenlenen Adana Film Festivali’nde Akdeniz’e kıyısı olan ülkelerin filmleri Akdeniz Ötesi Bölümü’nde buluşacak. Bu bölümde Filistin, İtalya, Fas ve Tunus’tan toplam 4 film Türkiye prömiyerini yapacak.

Kültür-Sanat / 11 Eylül 2017 Pazartesi 16:51
Akdeniz'e kıyısı olan ülkelerin filmleri Adana'da buluşuyor

Filistinli Yönetmen Raed Andoni'nin yönettiği, 2017 Berlin Film Festivali'nde En İyi Belgesel Ödülünü kazanan 'Ghost Hunting'de Moskobiya'nın Ramallah'taki kıyımını yeniden kurguluyor.

2017 Cannes Film Festivali'nden iki yıl önce Mustang'in de aldığı Label Europa Cinemas ödülü ile dönen, Yönetmen Jonas Carpignano'nun iddialı filmi 'A Ciambra'da genç bir Çingene'nin gözünden İtalyan mahalle yaşamı anlatılıyor.

2017 Berlin Film Festivali'nde çok beğenilen Yönetmen Hicram Lasri'nin eleştirel filmi 'Headbang Lullaby' Fas sinemasını temsilen Adana'da gösteriliyor.

2017 Cannes Film Festivali'nde Belirli Bir Bakış Bölümü'nde gösterilip tartışmalara neden olan, Khaled Walid Barsaoui ve Kaouther Ben Hania'nın yönettiği 'Beauty and the Dogs' filmi Akdeniz Ötesi Bölümü'ndeki son film olarak Adana izleyicisiyle buluşacak. Kaynak : İHA

BelgeselCannes


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ISIRACAK KÖPEK DİŞİNİ GÖSTERMEZ!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

VAY UYANIK GAZETECİ VAY!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

HEDONİZM ÇARKI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı