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Pamukova Belediyesi Şube Müdürü Soner Dönmez silahla yaralandı!

Sakarya’nın Pamukova ilçesinde belediyede görevli bir şube müdürü, iddiaya göre arazi meselesi yüzünden tartıştığı şahıs tarafından silahla vurularak yaralandı.

3. Sayfa / 10 Eylül 2017 Pazar 21:39
Pamukova Belediyesi Şube Müdürü Soner Dönmez silahla yaralandı!

İddiaya göre, Pamukova ilçesinde belediye önünde O.S. (26) ile Pamukova Belediyesinde Kütüphane ve Emlak Şube Müdürlüğü yapan Soner D. arasında arazi meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrasında O.S., Şube Müdürü Soner D.’yi silahla kolundan yaralayarak kaçtı. Durumu gören çevredeki vatandaşlar olayı sağlık ekiplerine haber verdi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralı Pamukova Devlet Hastanesine kaldırılan Soner D. tedavi altına alındı. Polis, kaçan O.S.’yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. Kaynak : İHA

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