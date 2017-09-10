İddiaya göre, Pamukova ilçesinde belediye önünde O.S. (26) ile Pamukova Belediyesinde Kütüphane ve Emlak Şube Müdürlüğü yapan Soner D. arasında arazi meselesi yüzünden tartışma çıktı.



Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrasında O.S., Şube Müdürü Soner D.’yi silahla kolundan yaralayarak kaçtı. Durumu gören çevredeki vatandaşlar olayı sağlık ekiplerine haber verdi.



Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralı Pamukova Devlet Hastanesine kaldırılan Soner D. tedavi altına alındı. Polis, kaçan O.S.’yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. Kaynak : İHA