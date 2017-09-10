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İsrail, Kuzey Irak'ta kukla devlet kurmaya hazırlanıyor

Barzani'nin bağımsızlık referandumu için propaganda çalışmalarında en çok çalışanlar İsrailliler...

Dünya / 10 Eylül 2017 Pazar 17:13
İsrail, Kuzey Irak'ta kukla devlet kurmaya hazırlanıyor

"Kürdistan devletinin" ismi artık bir takım gruplar tarafından aleni aleni konuşuluyor. Bir yandan yapılması planlanan bağımsızlık referandumu için tartışmalar halen devam ederken, diğer yandan da tartışmaların odağındaki referanduma yönelik lobicilik faaliyetleri yapılmaya deam ediliyor.

Bunun son örneği de İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan BM binasının önünde gerçekleştirildi.

İSRAİL BAYRAKLI EYLEM

BM binasının önünde gerçekleştirilen eylemde bağımsızlık ve referandum yanlısı sloganlar atılırken, gösterinimn en dikkat çekici karesi İsrail ve sözde Kürdistan'ın bayrağının bir arada aynı gönderde tutulması oldu.

Bilindiği gibi daha önce İsrailin çeşitli kademelerinde bulunan devlet temsilcileri, artık bir Kürdistan'ın kurulması gerektiğini dile getirmiş, bu fikrin de savunucusu olacaklarını belirtmişlerdi.

İsrailCenevreİsviçreBağımsızlıkReferandum


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