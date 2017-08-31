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İkim aile arasında taşlı, sopalı, silahlı kavga: 7 yaralı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde akraba olan iki aile arasında çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavgada 1’i ağır 23 kişi yaralandı.

3. Sayfa / 31 Ağustos 2017 Perşembe 16:33
İkim aile arasında taşlı, sopalı, silahlı kavga: 7 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Postane Caddesi’nde akraba olduğu öğrenilen iki aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenden kavga çıktı. Taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgada 1’i ağır 23 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

Bölgeye gelen güvenlik güçleri, kavga eden aileleri güçlükle ayırırken, yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinde gergin bekleyiş devam ederken, polisler mahalleye giriş çıkışları kesti.
Kaynak : İHA

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