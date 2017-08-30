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Kim Japonya'ya fırlattığı füzeleri böyle izledi

Japonya'nın üzerinden geçerek Pasifik'e saplanan füzenin ateşlendiği sırada, Kuzey Kore liderinin görüntüleri servis edildi.

Dünya / 30 Ağustos 2017 Çarşamba 01:50
Kim Japonya'ya fırlattığı füzeleri böyle izledi

Japonya üzerinden geçip giden ve büyük paniğe neden olan füzenin şokunu yaşadı. Kuzey Kore'nin daha önce defalarca yaptığı füze denemelerinden belki de en korkutucu olanı buydu.

JAPONYA'DA SİRENLER ÇALIYORDU

Japonya'da sirenler çalınarak kırmızı alarma geçilirken halka sığınaklara gidin uyarısı yapılmıştı. Japonya Başbakanı Shinzo Abe Kuzey Kore'ye büyük tepki göstererek halka tedbirli olun çağrısı yapmıştı.



KİM JAPONYA'YA GİDEN FÜZEYİ SEYREDİYOR

Japonya atılan füzenin şokunu yaşarken Kuzey Kore tarafında yüzler oldukça gülüyordu. Servis edilen görüntülerde Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un füzenin atıldığı sıralarda yine dürbünüyle ateşlenme anını seyrettiği görüldü.



KİM'İN KEYFİ YERİNDE

Oldukça neşeli olduğu gözlenen Kuzey Kore liderinin kahkahalarla dolu fotoğrafları özellikle sosyal medyada oldukça konuşuldu.





Kuzey KoreKim Jong UnJaponyaJaponya Başbakanı


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