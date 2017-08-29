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Planda intihar yok muydu?

Kriminal Uzmanı Avukat Derviş Yıldız, Beyaz TV'de yayınlanan Ömür Varol'la Beyaz Gazete programında Vatan Şaşmaz cinayetine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Televizyon / 29 Ağustos 2017 Salı 10:29
Planda intihar yok muydu?
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Aynı zamanda Filiz Aker'in avukatlığını yapmış olan Derviş Yıldız, cinayetten hemen sonra çekilen görüntülerde Filiz Aker'in sağ elinde neden eldiven var, planda intihar yok muydu? sorusunu yanıtladı.

Eldivenin iki manası olduğunu söyleyen Derviş Yıldız 'bir parmak izi bırakmamak, iki atış artığı bırakmamak' dedi.

FİLİZ AKER'İN ELİNDE NEDEN ELDİVEN VARDI?

'Hayatında ilk defa canlı hedefe ateş eden Filiz Aker bugüne kadar poligonda silah kullanmıştır' diyen DervişYıldız 'Kadınlar genelde poligonda silah kullanırken eldiven takarlar. Tetik kaymaması için, silahın sarsılmaması için, ellerinde manikürlerinin bozulmaması için... O alışkanlıkla eldiven kullanmış olabilir. Fakat intihar planı yokdu da sonradan etti de diyebiliriz. Kanaatimce Vatan Şaşmaz'ı öldürme planı yoktu onu silahıyla bir şeye zorluyordu' ifadelerini kullandı.

VATAN ŞAŞMAZ FİLİZ AKER'E ŞİDDET UYGULADI MI?

Filiz Aker'in gözünde ve elinde oluşan morluklar hakkında da açıklamalarda bulunan Derviş Yıldız 'O şunu gösteriyor; böyle bir tartışmanın olması için on dakika bile çok uzun, bir kaç dakikalık bağrış çağrışla bu olayın olduğunun kanaatindeyim' dedi.
Kaynak : Beyaz Gazete Özel

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