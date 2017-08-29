Filiz Aker'in ağabeyi Sümer Bayer'den çarpıcı iddialar

İstanbul Conrad Otelin 1130 numaralı odasında, geçtiğimiz Pazar akşamı çağırdığı ünlü sunucu Vatan Şaşmaz(43)'ı silahla vurarak öldürdükten sonra başına sıktığı tek kurşunla intihar eden eski manken Filiz Aker'in ağabeyi Sümer Bayer, Beyaz Magazin programına çarpıcı iddialarda bulundu.



Bayer, kardeşi Filiz Aker ile ilgili 'platonik aşıktı' iddialarını yalanlarken, Vatan Şaşmaz'ın Bankacı Sevilay Öztürk ile birlikte Filiz Aker'i dolandırdığını iddia etti. Kaynak : Beyaz Gazete Özel