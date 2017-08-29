Emekliye 5 yıldızlı tatil

Emeklilere ucuz tatil imkanı için adeta seferberlik başlatıldı. Türkiye Emekliler Derneği, üyelerine 4-5 gün her şey dahil 650 lira ve yüzde 30 indirimli tatil fırsatı sunarken; Çalışma Bakanlığı da hesaplı seyahat imkanı için hazırlıklarını sürdürüyor. '1 milyon emekliye ucuz tatil' için turizmcilerle görüşmeler yapılıyor.



5 TAKSİTLE 650 LİRA



Türkiye Emekliler Derneği Projeler Grup Başkanı Emin Tangören, yaptığı açıklamada kışın emeklilere 5 taksitte 555 liraya tatil imkanı sunduklarını hatırlatarak, 'Yaz kampanyamızda ise 650 liraya Alanya'da 4 gece 5 gün, Dalyan'da ise 3 gece 4 gün tatil imkanı sunuyoruz. İkisi de 5 yıldızlı olan otellerde emeklilerimiz herşey dahil hizmet alıyor. İsterlerse 5 taksit imkanı da sunuyoruz' dedi. Takvim'in haberine göre, Tangören, ayrıca bir tur operatörü ile anlaştıklarını kaydederek, 'Bu operatörün de sunduğu çok sayıda otel var. Derneğimize üye emeklilerimiz bu otellerden, yüzde 30'a varan indirimle yararlanabilir' diye konuştu.



BAKANLIK DEVREDE



Çalışma Bakanlığı'nın yürüttüğü '1 milyon emekliye ucuz tatil' projesi hakkında da Tangören, 'Biz kış döneminde 5 gün tatili uçak dahil 555 liraya kadar düşürdük. Bakanlığımız'ın fiyatı bunun altına çekmesini bekliyoruz' ifadelerini kullandı. Çalışma Bakanlığı da, turizmcilerle ve THY yetkilileriyle görüşmeler yapılıyor. Proje kapsamında, emeklilerin Ege ve Akdeniz'de Eylül, Ekim ve Kasım aylarında hesaplı tatil yapması sağlanacak. Ayrıca ucuz uçak bileti imkanı sunulacak..