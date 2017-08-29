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CHP'li Aykut Erdoğdu'nun sosyalleşme anlayışı: Alkol

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu ' İçki içmek sosyalliktir. ' dedi.

Televizyon / 29 Ağustos 2017 Salı 11:49
CHP'li Aykut Erdoğdu'nun sosyalleşme anlayışı: Alkol
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Halk Tv'de Uğur Dündar'ın sunduğu Halk Arenası programına CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu canlı yayın konuğu oldu.

Programın bir bölümünde Adalet Kurultayı'nda alkol alınması konuşuldu. 

CHP'li Erdoğdu, 'Arkadaş ben içerim. Ben oturduğum yerde iki kadeh içerim. Araba kullanmam, sağlığıma dikkat ederim. Alkolün beni bozmamasına çalışırım. İçki içmek suç günah değil. Siz kimin yaşam biçimine baskı yapıyorsunuz? İçki içmek benim gözümde sosyal bir aktivitedir.' dedi. Kaynak : Beyaz Gazete Özel

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Aykut ErdoğduGenel Başkan YardımcısıHalk TvUğur Dündar


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