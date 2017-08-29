Cemil Bayık'ı korku saldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörle mücadelede artık savunma yerine taarruz dönemine geçildiğini söylemişti.



PKK'NIN İNLERİNE GİRİLDİ

Erdoğan'ın bu sözlerinden sonra Türk Silahlı Kuvvetleri örgüte üst üste darbeler vurdu.



Yıllardır girilmeyen mağaralara tek tek giren Mehmetçik, dağlarda yuvalanan teröristleri etkisiz hale getirdi.



KANDİL'İ KORKU SARDI

Teröristlerin artık köşeye sıkıştığı telsiz konuşmalarına da yansırken, teröristbaşı Cemil Bayık'tan itiraf geldi.



'ÖLDÜRÜLECEĞİM'

Örgütün medyasına konuşan Bayık, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Devlet Bahçeli'nin kendisini öldürmeyi ya da kaçırmayı planladığını söyledi.