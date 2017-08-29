Bahçeli'den 30 Ağustos tweetleri

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 30 Ağustos nedeniyle Twitter'dan mesaj paylaştı.



Bahçeli'nin mesajlarında 15 Temmuz göndermesi dikkat çekti.



MHP lideri, '15 Temmuz'da; 26 Ağustos 1071'in intikamı, 26 Ağustos 1922 Büyük Taarruzun rövanşı, 30 Ağustos 1922 Büyük Zaferin öcü alınmak istenmişti. Dün Bizans, Haçlı, yedi düvel olarak anılan ehl-i salibin şimdiki ismi FETÖ, PKK, PYD, YPG, İŞİD olmuş, canilik yeni bedenler bulmuştur. Türk düşmanları her devirde devşirdikleri alçak tetikçileriyle üzerimize gelmişler, ama devrilip yıkılmaktan da kurtulamamışlardır.' ifadesini kullandı.



Bahçeli'nin tweetleri şu şekilde:





15 Temmuz’da; 26 Ağustos 1071’in intikamı, 26 Ağustos 1922 Büyük Taarruzun rövanşı, 30 Ağustos 1922 Büyük Zaferin öcü alınmak istenmişti. — Devlet Bahçeli (@dbdevletbahceli) 29 Ağustos 2017

Dün Bizans, Haçlı, yedi düvel olarak anılan ehl-i salibin şimdiki ismi FETÖ, PKK, PYD, YPG, İŞİD olmuş, canilik yeni bedenler bulmuştur. — Devlet Bahçeli (@dbdevletbahceli) 29 Ağustos 2017

Türk düşmanları her devirde devşirdikleri alçak tetikçileriyle üzerimize gelmişler, ama devrilip yıkılmaktan da kurtulamamışlardır. — Devlet Bahçeli (@dbdevletbahceli) 29 Ağustos 2017

Türk milleti vatanının bedelini sayısız fedakârlık ve nice çileli mücadelelerle ödemiştir. Yeri gelirse bunu bir kez daha yapacaktır. — Devlet Bahçeli (@dbdevletbahceli) 29 Ağustos 2017

30 Ağustos 1922 öncesi tarihe karşı bütün sorumluluğu üstüne alarak gıpta edilecek bir liderlik gösteren Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, + — Devlet Bahçeli (@dbdevletbahceli) 29 Ağustos 2017

Milli Mücadele’de destan yazan kahraman şehitlerimize, kahraman neslimize Allah’tan rahmet diliyorum. Ruhları şad olsun. — Devlet Bahçeli (@dbdevletbahceli) 29 Ağustos 2017

30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin 95. yıldönümünü kutluyor, aziz milletime ebedi saadet ve selamet diliyorum. — Devlet Bahçeli (@dbdevletbahceli) 29 Ağustos 2017