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Bahçeli'den 30 Ağustos tweetleri

MHP lideri Bahçeli, 30 Ağustos nedeniyle attığı tweetlerde "15 Temmuz’da; 26 Ağustos 1071’in intikamı, 26 Ağustos 1922 Büyük Taarruzun rövanşı, 30 Ağustos 1922 Büyük Zaferin öcü alınmak istenmişti." ifadesini kullandı.

Siyaset / 29 Ağustos 2017 Salı 16:06
Bahçeli'den 30 Ağustos tweetleri

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 30 Ağustos nedeniyle Twitter'dan mesaj paylaştı. 

Bahçeli'nin mesajlarında 15 Temmuz göndermesi dikkat çekti.

MHP lideri, '15 Temmuz'da; 26 Ağustos 1071'in intikamı, 26 Ağustos 1922 Büyük Taarruzun rövanşı, 30 Ağustos 1922 Büyük Zaferin öcü alınmak istenmişti. Dün Bizans, Haçlı, yedi düvel olarak anılan ehl-i salibin şimdiki ismi FETÖ, PKK, PYD, YPG, İŞİD olmuş, canilik yeni bedenler bulmuştur. Türk düşmanları her devirde devşirdikleri alçak tetikçileriyle üzerimize gelmişler, ama devrilip yıkılmaktan da kurtulamamışlardır.' ifadesini kullandı. 

Bahçeli'nin tweetleri şu şekilde:

Kaynak : Beyaz Gazete Özel

MhpDevlet Bahçeli30 Ağustos 1922


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