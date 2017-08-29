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Amazon, Türkiye'de faaliyet göstereceğini açıkladı!

Dünyanın en büyük çevrim içi alışveriş platformu Amazon, kısa bir süre sonra ülkemizde resmi olarak ticarete başlayacak.

Teknoloji / 29 Ağustos 2017 Salı 14:11
Amazon, Türkiye'de faaliyet göstereceğini açıkladı!

Online alışveriş devi Amazon, geçtiğimiz aylarda Amazon.de adresi üzerinden Türkçe dil desteği sunmaya başlamıştı. Bu destekten sonra Türkiye'ye daha fazla ürün gönderim seçeneği sunan Amazon, şimdi de Amazon Türkiye olarak ülkemize giriş yapmaya hazırlanıyor.

Geçtiğimiz günlerde somut adımını atan Amazon, Türkiye'de resmen bir şirket kurdu. Amazon Turkey Services Yönetim ve Destek Hizmetleri Limited Şirketi unvanlı şirketin merkezi Beşiktaş görünüyor. Şirketin hakim ortağı ise Lüksemburg merkezli Amazon Europe Core Sari. Yani Amazon Turkey, Avrupa'ya bağlı olarak hizmet verecek.

Şirketin gündeminde Türkiye'de satın alma da bulunuyor. Bu olmaz ise sıfırdan yapılanma gerçekleştirilecek. Amazon Türkiye, kadrolaşma çalışmaları da başlatılmış durumda.

Amazon Türkiye, Amazon.com.tr adresi üzerinden hizmet vermeye başlarsa, satın alacağınız ürünlerde daha az vergi ödeyecek ve online alışveriş sistelerinde göremediğimiz ürünleri kolayca satın alabileceksiniz. Kaynak : Milliyet

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