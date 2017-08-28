İşte Vatan Şaşmaz'ın öldürülmeden hemen önceki görüntüsü

Oyuncu ve sunucu Vatan Şaşmaz'ın Filiz Akel tarafından öldürülmesiyle ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı.



SON GÖRÜNTÜLERİ

Beşiktaş'taki lüks otelde 4 kurşunla öldürülen Vatan Şaşmaz'ın otele ve hayatını kaybettiği odaya girdiği anlara dair görüntüler yayınlandı.



ODA BULUŞTULAR

Habertürk'ün ulaştığı görüntülerde, Filiz Akel'in odada beklediği daha sonra da Vatan Şaşmaz'ın odaya girdiği görülüyor.



Kısa süre sonrasında odaya gelen güvenlik görevlileri de kameralara yansıdı.









