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İşte Vatan Şaşmaz'ın öldürülmeden hemen önceki görüntüsü

Filiz Akel tarafından öldürülen Vatan Şaşmaz'ın Beşiktaş'taki otelde kaydedilen son görüntüleri ortaya çıktı.

Güncel / 28 Ağustos 2017 Pazartesi 11:54
İşte Vatan Şaşmaz'ın öldürülmeden hemen önceki görüntüsü
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Oyuncu ve sunucu Vatan Şaşmaz'ın Filiz Akel tarafından öldürülmesiyle ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı.

SON GÖRÜNTÜLERİ
Beşiktaş'taki lüks otelde 4 kurşunla öldürülen Vatan Şaşmaz'ın otele ve hayatını kaybettiği odaya girdiği anlara dair görüntüler yayınlandı.

ODA BULUŞTULAR
Habertürk'ün ulaştığı görüntülerde, Filiz Akel'in odada beklediği daha sonra da Vatan Şaşmaz'ın odaya girdiği görülüyor.

Kısa süre sonrasında odaya gelen güvenlik görevlileri de kameralara yansıdı.




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