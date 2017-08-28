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Cem Özdemir: Erdoğan'ın listesinde olmak şereftir

Türkiye düşmanı Cem Özdemir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Türkiye düşmanı" olarak tanımladığı partiler arasında olmaktan mutluluk duyuyor.

Güncel / 28 Ağustos 2017 Pazartesi 19:28
Cem Özdemir: Erdoğan'ın listesinde olmak şereftir

Almanya'da 24 Eylül'de yapılacak genel seçimler öncesi bu ülkedeki Türk kökenli seçmenlere, "Türkiye düşmanı" olarak tanımladığı Hristiyan Demokratlar, Sosyal Demokratlar ve Yeşiller'e oy vermemeleri için çağrı yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Yeşiller partisinin Eş Başkanı Cem Özdemir'den yanıt geldi.

"BİZİM İÇİN BİR ŞEREF KAYNAĞI"

Almanya'nın batısındaki Manheim kasabası yakınlarında düzenlenen bir termik santral karşıtı eylem sırasında DW Türkçe'ye konuşan Özdemir, "Sayın Erdoğan'ın seçim çağrısıyla ilgili sadece şunu söylemek istiyorum. İyi ki varız o listede. Olmasaydık zaten hayal kırıklığına uğramıştım. Yani Yeşiller partisinin, Sayın Erdoğan'ın tavsiye etmediği bir parti olması, bizim doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. O listede olmak bizim için bir şeref kaynağı" dedi.

Cem ÖzdemirGenel SeçimlerCumhurbaşkanıTermik SantralRecep Tayyip Erdoğan


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