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İl il bayram namazı saatleri

Müslüman alemi Kurban Bayramı için geri sayıma başladı. Hazırlıklar, alışverişler, kurban alımı son hız devam ederken bayram namazı saatleri de açıklandı. İşte Türkiye'de il il bayram namazı saatleri.

Yaşam / 27 Ağustos 2017 Pazar 14:02
İl il bayram namazı saatleri

Kurban Bayramı için sayılı gün kaldı, hazırlıklar hız kazandı. Tüm İslam aleminin heyecanla beklediği ve hicri takvime göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca kutlanan Kurban Bayramı bu yıl eylül ayı içerisinde idrak edilecek.

Milyonlarca insanın idrak etmek için heyecanla beklediği Kurban Bayramı için hazırlıklar süratle devam ederken bayram namazı saatleri de açıklandı.

İşte Türkiye'de il il bayram namazı vakitleri:

Adana: 06:48
Adıyaman: 06:36
Afyon: 07:06
Ağrı: 06:16
Amasya: 06:44
Ankara: 06:56
Antalya: 07:07
Artvin: 06:20
Aydın: 07:17
Balıkesir: 07:16
Bilecik: 07:07
Bingöl: 06:26
Bitlis: 06:20
Bolu: 07:01
Burdur: 07:08
Bursa: 07:11
Çanakkale: 07:22
Çankırı: 06:53
Çorum: 06:47
Denizli: 07:13
Diyarbakır: 06:28
Edirne: 07:20
Elazığ: 06:31
Erzincan: 06:30
Erzurum: 06:22
Eskişehir: 07:06
Gaziantep: 06:40
Giresun: 06:33:00
Gümüşhane: 06:29
Hakkari: 06:14
Hatay: 06:45
Isparta: 07:07
Mersin: 06:51:
İstanbul: 07:11
İzmir: 07:20
Kars: 06:15
Kastamonu: 06:52
Kayseri: 06:46
Kırklareli: 07:18
Kırşehir: 06:51
Kocaeli: 07:07
Konya: 06:59
Kütahya: 07:08
Malatya: 06:35
Manisa: 07:19
Kahramanmaraş: 06:41
Mardin: 06:26
Muğla: 07:16
Muş: 06:22
Nevşehir: 06:49
Niğde: 06:50
Ordu: 06:35
Rize: 06:25
Sakarya: 07:05
Samsun: 06:41
Siirt: 06:21:
Sinop: 06:46
Sivas: 06:40
Tekirdağ: 07:17
Tokat: 06:41
Trabzon: 06:28
Tunceli: 06:30
Şanlıurfa: 06:34
Uşak: 07:11
Van: 07:11
Yozgat: 06:48
Zonguldak: 06:59
Aksaray: 06:52
Bayburt: 06:26
Karaman: 06:56
Kırıkkale: 06:54
Batman: 06:24
Şırnak: 06:19
Bartın: 06:57
Ardahan: 06:16
Iğdır: 06:11
Yalova: 07:10
Karabük: 06:56
Kilis: 06:41
Osmaniye: 06:44
Düzce: 07:02

İslamKurban BayramıTürkiyeBayram Namazı


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