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CHP'liler Adalet Kurultayı'nda içki içti

Dün başlayan Adalet Kurultayı'nda CHP'lilerin içki içerken çekilen fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı.

Güncel / 27 Ağustos 2017 Pazar 09:01
CHP'liler Adalet Kurultayı'nda içki içti

Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasının ardından Ankara'dan İstanbul'a kadar Adalet Yürüyüşü düzenleyen Kemal Kılıçdaroğlu şimdi de Çanakkale'de Şehitlik Alanı'nda Adalet Kurultay'ı düzenliyor.

İÇKİ İÇMEK YASAK DENİLMİŞTİ
Dün başlayan Kurultay öncesi CHP bir kitapçık yayınlayarak kamp yapılan alanın şehitlik olduğunu onların aziz hatırasına saygısızlık olabilecek hareketlerin yapılmamasını belirmişti.

YASAĞA UYULMADI
Ancak, yasağı takan olmadı. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda Adalet Kurultayı'na katılanların içki içtikleri görüldü.




 



 




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