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Atletle adalet arayan komik CHP'li

Çanakkale'de Adalet Kurultayı'na katılan bir partili, atletini giyip kafasına da adalet terazisi taktırdı.

Güncel / 27 Ağustos 2017 Pazar 23:17
Atletle adalet arayan komik CHP'li

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun atletli fotoğrafının ortaya çıkmasından sonra partililer arasında yeni bir akım başladı.

CHP'DE ATLET MODASI

Belediye başkanları, parti üyeleri atletlerle poz verip Kılıçdaroğlu'nun izinden gitmeye başladı.

Bu akım, Çanakkale'de düzenlenen Adalet Kurultayı'nda da devam etti.



'ATLETİMLE ADALET ARIYORUM'

Kurultayda yer alan bir partili, atlet giyip kafasına da adalet terazisi taktırdı. Partililer arasında gezen vatandaş, elinde de 'Atletimle adalet arıyorum' yazısını taşıyor.

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Kemal KılıçdaroğluChp


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