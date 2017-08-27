7 terörist etkisiz hale getirildi!

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Van'ın Başkale ilcesi Tahıl Mahallesi kırsalında 4, Muş Zovank Yaylası bölgesinde 2, Erzincan'ın Kemah ilçesi Kurugöl Sırt bölgesinde 1 terörist olmak üzere toplam 7 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.



Etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensuplarından birinin sözde Orta Saha Amed Eyaleti Şenyayla Gücü Halkla İlişkiler Sorumlusu Muş merkez ilçe nüfusuna kayıtlı 'Sidar2' kod adlı Rıdvan Yalçın (23) olduğu tespit edilirken, teröristle birlikte 1 adet M-16 piyade tüfeği, 1 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği ele geçirildi.



Kaynak : İHA