Korkunç Kaza: 3 Ölü, 5 Yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza Niğde-Çiftlik karayolu Bağlama beldesi çıkışında meydana geldi.



Çiftlik istikametinde Gölcük istikametine giden Ali Osman Y. yönetimindeki DG 352 WL Fransa plakalı hafif ticari araç, Ahmet S. (25), yönetimindeki 31 Y 8039 plakalı saman yüklü kamyon ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma sonucu kamyonun altına giren hafif ticari araç yaklaşık 30 metre sürükledi. Yoldan geçen diğer sürücüler kazayı Jandarma ve 112 acil servis ekiplerine bildirdi.







Olay yerine çok sayıda Ambulans ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen 112 sağlık ekipleri kamyonette bulunan Suriye uyruklu Ahid Şeyven (25), Umran El Hüseyin(16), Saip Avcu ( 29), Rami Habib (18) ve kamyon sürücüsü Ahmet S. (25)’ı ambulans ile Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma hastanesi acil servisine kaldırdı. Hurdaya dönen araçta sıkışarak hayatını kaybeden sürücü Ali Osman Y., Mustafa K. ve İsmail Y.’nin cansız bedenlerini ise AFAD kurtarma ekipleri çıkarılarak Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırması Hastanesi morguna kaldırıldı.



Yaklaşık 3 saat trafiğe kapatılan Niğde-Çiftlik yolu Cumhuriyet Savcılarının incelemelerinin ardından trafiğe açıldı.



Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.









Kaynak : İHA