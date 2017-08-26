ABD'deki Harvey Kasırgası şiddetini artırdı!

ABD'nin güney eyaletlerini etkileyen ve saatteki hızının 210 kilometreye ulaşması beklenen Harvey Kasırgası'nın derecesi 'dördüncü kategori'ye çıkarıldı.



Meksika Körfezi üzerinden gelen ve ABD'de kasırgaya dönüşen Harvey şiddetini artırdı.



Saatteki hızının 210 kilometreye çıkacağı öngörülen kasırganın yeni derecesinin 'dördüncü kategori' olduğu açıklandı.



Bölgede geçen çarşamba gününden bu yana Harvey'e karşı hazırlıklar devam ederken, kasırganın etkili olacağı yerlerde halk gıda ve su stoku yaptı.







Teksas'ta 30 yönetim bölgesinde, Louisiana'da da eyalet genelinde cuma akşamı itibarıyla acil durum kararı alındı.



Houston, Texas City, Galveston, Freeport ve Corpus Christi'deki limanların tamamına yakınının kapatılması emri de verildi.



'Ölümcül ve büyük bir felakete yol açabilir'



Şimdiden Houston'da 31 bin kişinin elektriksiz kalmasına neden olan Harvey yüzünden hava yolu şirketleri uçuşlarını iptal etti. Kasırga, okulların tatil olmasına yol açarken, konser ve spor müsabakası benzeri önceden planlanan birçok etkinlik ertelendi.







Meteorologların 'hayati tehlike oluşturan bir kasırga' olarak nitelendirdiği Harvey'in büyük hasara yol açmasından korkuluyor.



Teksas Valisi Greg Abbott, Harvey'in 'ölümcül' ve 'büyük bir felaket'e yol açabileceği uyarısında bulunarak, vatandaşların kasırgaya karşı tedbirli olmalarını ve mümkün olduğunca felaket bölgesinden uzaklaşmalarını istedi.







Bu arada, Vali Abbott geçen perşembe akşamı ABD Başkanı Donald Trump ve Federal Acil Durum Yönetim Kurumu (FEMA) Müdürü Brock Long ile kasırgaya karşı hazırlıkların ele alındığı bir görüşme gerçekleştirdiğini bildirdi.



Vali Abbott, dün Başkan Trump'a yazdığı mektupta da kasırganın etkili olduğu bölgeler için 'başkanlık felaket ilanı' (felaket bölgesi) talebinde bulundu.





Kaynak : AA