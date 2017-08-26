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ABD'de cinsiyet değiştirenler artık resmen orduya alınmayacak

Başkan Trump, cinsiyet değiştirenlerin orduya alınmaması için Savunma Bakanlığına resmi olarak talimat verdi.

Dünya / 26 Ağustos 2017 Cumartesi 09:53
ABD'de cinsiyet değiştirenler artık resmen orduya alınmayacak

ABD Başkanı Donald Trump'ın, cinsiyet değiştiren kişilerin Amerikan silahlı kuvvetlerine kabul edilmesini sonlandırarak, Savunma Bakanlığına ilgili talimatı resmen verdiği bildirildi.

Beyaz Saray, Başkan Trump'ın, konuya ilişkin geçen ay yaptığı açıklamayı resmiyete dökerek Savunma Bakanlığını bilgilendirdiğini duyurdu.

Beyaz Saray'dan ismi açıklanmayan üst düzey bir yetkili ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, 'Başkan bütün Amerikan halkının Başkanıdır ve geçen sene seçim çalışmalarında ilk defa Cumhuriyetçi bir aday olarak LGBTQ konusunu gündeme getirmişti.' dedi.

Cinsiyet değiştiren kişilerin orduya kabulünün eski Başkan Barack Obama döneminde başladığına dikkati çeken yetkili, Trump'ın ordunun geleneğinde olmayan bu uygulamaya karşı eleştirel bir duruşunun zaten var olduğuna değindi.

Yetkili, 'Başkan bütün Amerikalıların olduğu gibi LGBTQ toplumunun haklarını savunmaya devam edecek. Başkanın bu kararı çeşitli ulusal güvenlik konularıyla alakalıdır.' diye konuştu.

Trump daha önce yaptığı açıklamada, cinsiyet değiştirmiş kişilerin orduda yüksek meblağda tıbbi masraflara sebep olduğunu belirtmişti. Kaynak : AA

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