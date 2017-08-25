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THY'den rekor

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, bir günde 1545 sefer yapıp 245 bin yolcu taşıdıklarını söyledi.

Ekonomi / 25 Ağustos 2017 Cuma 21:55
THY'den rekor

Atatürk Havalimanı'nda gün için yoğun bir yolcu trafiği yaşandı. Bugün Atatürk Havalimanı'ndan yapılacak seferlerde yeni bir rekorun gelmesi bekleniyor. Kurban Bayramı tatilinin 10 güne çıkarılması Türk Hava Yolları'nın da yüzünü güldürdü.

AYCI RAKAM VERDİ: CUMA GÜNÜ 1545 SEFER

Yolcu sayısını artıran THY, Cuma günü için 1545 seferle, 245 binden fazla yolcu taşıyacak. THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, Atatürk Havalimanı'nda yaptığı açıklamada hem rakam verdi hem de seyahate çıkacak yolcuları havalimanlarına erken gelmeleri konusunda uyardı.



'REKOR BİR BAYRAM YAŞIYORUZ'

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün ile birlikte Atatürk Havalimanı'nda görev yapan gazetecilere açıklama yapan İlker Aycı, 'Rekor bir bayram yaşıyoruz. Bu nedenle gururumuzu ifade etmek isterim. Bayram tatilinin on güne çıkartılmasını biz de vatandaşlarımız gibi büyük bir mutlulukla karşıladık. Çünkü vatandaşlarımızın hem mübarek hac döneminde, hem de Kurban Bayramı öncesinde tatil öncesi yapacakları seyahatlerinin iyi yönetilmesi görevinin bilincindeyiz. Bu gün 1545 seferle, yaklaşık 245 binden bir miktar daha fazla yolcuyu taşımış oluyoruz.

'LİMİTLER SONUNA KADAR ZORLANACAK'

Bunun 93 bin 500 civarı Atatürk Havalimanı çıkışlı. Bu da ayrı bir rekoru gösteriyor. Böylece rekorların kırıldığı bir bayramı yaşayacağız. Bu bayram süresince tabiî ki kapasite limitlerimiz sonuna kadar zorlanacak. Biz de bunun farkında olduğumu için yolcularımızın talebini göz önüne alarak elimizdeki uçak seviyesini maksimuma çıkartarak ek seferler planladık. Özellikle yoğun ziyaret edilen Bodrum Milas, Antalya, Dalaman, Trabzon gibi yörelerimize ek seferler koyduk. Bu ek seferlere personel takviyesi de yaparak, havalimanlarında gerekli tedbirleri de alarak, 7-24 görevinin başında olan çalışanlarımızla vatandaşlarımıza bu süreci en süratli, en konforlu olarak geçirmelerini sağlayacağız ' dedi.

İlker AycıAtatürkKurban BayramıThyTürk Hava Yolları


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