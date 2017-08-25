USD (Alış - Satış) : 3,44 - 3,45 EURO (Alış - Satış) : 4,14 - 4,15

FETÖ'cü albay: Salonu boşaltın cevap vereyim

Sanık eski kurmay albay Ahmet Özçetin, darbe girişiminden bir gün önce üsse yabancı subayların gelip gelmediği sorusu üzerine bu cevabı verdi

Güncel / 25 Ağustos 2017 Cuma 21:18
FETÖ'cü albay: Salonu boşaltın cevap vereyim

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullanılan Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 kişi hakkında açılan davada, Akıncı'da harekat komutanı olarak görev yapan ve darbe faaliyetlerini düzenlediği belirtilen eski kurmay albay Ahmet Özçetin'in çapraz sorgusuna devam edildi.

'SALON BOŞALTILIRSA CEVAPLARIM'

Sanık avukatlarından Erhan Tokatlı'nın, darbe girişiminden bir gün önce üsse yabancı subayların gelip gelmediği, bu ziyaretlerin daha önce de gerçekleşip gerçekleşmediği sorusuna ise Özçetin, 'Devlet sırrı niteliğinde bilgiler var, salon boşaltılırsa cevaplarım.' yanıtını verdi.

Avukat Tokatlı'nın, yabancı ülkelerden alınan akıllı mühimmatın kullanımıyla ilgili izin alınıp alınmadığı yönündeki sorusu üzerine Özçetin, 'Bu ikmal süreçleriyle ilgili konu. Mühimmat alımıyla ilgili birtakım kısıtlama olabiliyor. En bilinen konu, Almanların tankını Güneydoğu'da kullanamıyorsunuz, bloke ediyor.' diye konuştu.

Özçetin, bir mühimmat cephanelikten çıkar çıkmaz, bunun sistemde görüleceğini, belli bir süre buna ilişkin bilgi verilmezse üzerine düşüleceğini kaydetti.

Bir başka soru üzerine Özçetin, vurulacak hedefleri, uçacak pilotları kimin seçtiğini bilmediğini ileri sürdü.

Ahmet Özçetin15 Temmuz Darbe GirişimiDarbe GirişimiTerör ÖrgütüFetö Terör Örgütü


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

AVRUPA’NIN BAŞ BELASI ALMANYA!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

VAY UYANIK GAZETECİ VAY!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

HEDONİZM ÇARKI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı