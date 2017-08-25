FETÖ'cü albay: Salonu boşaltın cevap vereyim

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullanılan Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 kişi hakkında açılan davada, Akıncı'da harekat komutanı olarak görev yapan ve darbe faaliyetlerini düzenlediği belirtilen eski kurmay albay Ahmet Özçetin'in çapraz sorgusuna devam edildi.



'SALON BOŞALTILIRSA CEVAPLARIM'



Sanık avukatlarından Erhan Tokatlı'nın, darbe girişiminden bir gün önce üsse yabancı subayların gelip gelmediği, bu ziyaretlerin daha önce de gerçekleşip gerçekleşmediği sorusuna ise Özçetin, 'Devlet sırrı niteliğinde bilgiler var, salon boşaltılırsa cevaplarım.' yanıtını verdi.



Avukat Tokatlı'nın, yabancı ülkelerden alınan akıllı mühimmatın kullanımıyla ilgili izin alınıp alınmadığı yönündeki sorusu üzerine Özçetin, 'Bu ikmal süreçleriyle ilgili konu. Mühimmat alımıyla ilgili birtakım kısıtlama olabiliyor. En bilinen konu, Almanların tankını Güneydoğu'da kullanamıyorsunuz, bloke ediyor.' diye konuştu.



Özçetin, bir mühimmat cephanelikten çıkar çıkmaz, bunun sistemde görüleceğini, belli bir süre buna ilişkin bilgi verilmezse üzerine düşüleceğini kaydetti.



Bir başka soru üzerine Özçetin, vurulacak hedefleri, uçacak pilotları kimin seçtiğini bilmediğini ileri sürdü.