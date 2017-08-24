Venedik Valisi emir verdi: Allah-u Ekber diyen vurulacak

Rimini şehrinde gerçekleştirilen bir konferansta konuşan Brugnaro, polise 'Allah-u Ekber' diye bağıran kişilerin vurulması emrini verdi.



'KESKİN NİŞANCILAR TARAFINDAN ATEŞ EDİLECEK'



The Times'ın haberine göre, Venedik valisi, 'San Marco Meydanı'nda Allah-u Ekber diye bağıran herhangi biri keskin nişancılar tarafından vurulacağını bilmeli. 1 sene önce olsa 4 adım sonra vurulurlar derdim, ama şimdi 3 adım attıktan sonra vurulacaklar diyorum.' dedi.





Venedik Valisi Luigi Brugnaro



'ALLAH'A GİTMEK İSTEYENLERİ ALLAH'A GÖNDERECEĞİZ'



İtalyan vali ayrıca 'Allah'ın yanına gitmek istediklerini söylediler. Bu yüzden onları köprüden fırlatmadan, doğrudan Allah'a göndereceğiz. Onları vuracağız.' diye konuştu.

