Bu okulda hiçbir çalışan sigara kullanmıyor

Antalya'da bu yıl eğitime başlayacak özel bir eğitim kurumu örnek çalışmaya imza atıyor. 0-6 yaş grubu çocukların kreş ve anaokulu eğitimi alacağı okulun hiçbir çalışanı sigara kullanmıyor. 12 derslik bulunan kreş ve anaokulunda 12 öğretmen ve müzik, drama, bale gibi değişik branşlarda da öğretmen alımı yapılacak. Ayrıca 4 katlı okul öncesi eğitim kurumunda sınıf isimleri de ağaç isimlerinden oluşuyor. Bu amaçla çocuklara orman ve ağaç sevgisi aşılanıyor.



Eğitim kurumunun kurucu Müdürü Müjgan Çetin, '2 yıl önce böyle bir okul yapmayı planladık ve hayata geçirdik. Öğretmen ve diğer personel alımında aradığımız ilk şart alan mezunu ve işini seven kişilerden seçiyoruz. Çalıştıracağımız personelin sigara içmemesi de vazgeçilmez şartlarımızdan' dedi.



Kurumda görev yapacak öğretmenler de sigaranın sağlığa zararlı olduğunu, kendilerinin uymadığı bir kuralı öğrencilere anlatmakta zorluk çekecekleri için sigara içmeme kuralını desteklediklerini söyledi.



Kaynak : İHA