USD (Alış - Satış) : 3,44 - 3,45 EURO (Alış - Satış) : 4,14 - 4,15

Bu okulda hiçbir çalışan sigara kullanmıyor

Antalya’nın Kumluca ilçesinde bu yıl eğitime başlayacak olan özel bir eğitim kurumunun kreş ve anaokulunda çalışacak servis şoföründen hizmetlisine, öğretmeninden kurucu müdürüne kadar hiçbir çalışan sigara kullanmıyor.

Eğitim / 24 Ağustos 2017 Perşembe 10:39
Bu okulda hiçbir çalışan sigara kullanmıyor

Antalya'da bu yıl eğitime başlayacak özel bir eğitim kurumu örnek çalışmaya imza atıyor. 0-6 yaş grubu çocukların kreş ve anaokulu eğitimi alacağı okulun hiçbir çalışanı sigara kullanmıyor. 12 derslik bulunan kreş ve anaokulunda 12 öğretmen ve müzik, drama, bale gibi değişik branşlarda da öğretmen alımı yapılacak. Ayrıca 4 katlı okul öncesi eğitim kurumunda sınıf isimleri de ağaç isimlerinden oluşuyor. Bu amaçla çocuklara orman ve ağaç sevgisi aşılanıyor.

Eğitim kurumunun kurucu Müdürü Müjgan Çetin, '2 yıl önce böyle bir okul yapmayı planladık ve hayata geçirdik. Öğretmen ve diğer personel alımında aradığımız ilk şart alan mezunu ve işini seven kişilerden seçiyoruz. Çalıştıracağımız personelin sigara içmemesi de vazgeçilmez şartlarımızdan' dedi.

Kurumda görev yapacak öğretmenler de sigaranın sağlığa zararlı olduğunu, kendilerinin uymadığı bir kuralı öğrencilere anlatmakta zorluk çekecekleri için sigara içmeme kuralını desteklediklerini söyledi.

Kaynak : İHA

Öğretmen AlımıÖğretmenlerÖğretmenOkul Öncesi EğitimSigara


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

AVRUPA’NIN BAŞ BELASI ALMANYA!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

VAY UYANIK GAZETECİ VAY!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

HEDONİZM ÇARKI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı