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Erdoğan Türkiye'nin rahatsızlığını dile getirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Savunma Bakanı James Mattis'i kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, konuk bakana ABD'nin PYD/YPG'ye verdiği destekten Türkiye'nin duyduğu rahatsızlıkları da dile getirdiği öğrenildi.

Siyaset / 23 Ağustos 2017 Çarşamba 16:51
Erdoğan Türkiye'nin rahatsızlığını dile getirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Savunma Bakanı James Mattis'i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bugün Beştepe'de gerçekleşen kabulde, DEAŞ ve PKK başta olmak üzere terör örgütleriyle ortak mücadele konusundaki kararlılığın yanı sıra Suriye ve Irak'ın toprak bütünlüğünün korunması gerektiği vurgulandı. Bu çerçevede, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin referanduma gitmesininin yanlış bir adım olacağı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, konuk bakana, ABD'nin PYD/YPG'ye verdiği destekten Türkiye'nin duyduğu rahatsızlıkları da dile getirdiği kaydedildi.



DEAŞ'tan temizlenen yerleşim birimlerinde yönetimin yerel halka bırakılması gerektiğine dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'de çatışmasızlık bölgeleri oluşturmayı hedefleyen mekanizmanın desteklenmesinin önemine de değindi.

Irak'ta Kandil ve Sincar'daki PKK unsurlarına karşı ortak mücadelenin, savunma sanayii alanında işbirliğinin ele alındığı kabulde, Türkiye ve ABD'nin stratejik ortaklıklarının ve NATO'da iki önemli müttefik olduklarının da altının çizildiği öğrenildi.

CumhurbaşkanıSavunma BakanıKandilTürkiyeRecep Tayyip Erdoğan


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